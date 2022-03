—¿Le daría algún consejo?

—Que apostara por el liderazgo femenino; que no se fijara tanto en la ultraderecha y mirara más a la derecha europea.

—Dejemos la política. ¿Cómo acabó en Barcelona?

—Mi madre es de Burela. Mis padres vivieron muchos años en Galicia, pero cuando tenía año y medio se trasladaron a Cataluña y aquí me crie. Pero siempre con la terriña en mente.

—¿Viene de vez en cuando?

—Sí. Y también a Asturias. En los últimos años noto que Galicia me tira más.

—¿Celta o Dépor?

—Dépor, aunque no me gusta el fútbol. Pero, por ejemplo, aborrezco al Barça. Mi madre es del Dépor y yo viví como una tragedia aquella liga que el Dépor perdió contra el Barça.

—Intente definirse en pocas palabras.

—Déjeme pensar... Yo creo que soy hipersensible, cariñosa, perfeccionista, aunque no me guste, y muy soñadora.

—¿Con qué le gusta entretenerse?

—Me encanta estar con mi perro. Soy animalista. De hecho empecé a estudiar el lenguaje corporal cuando me di cuenta de que nos podemos comunicar con los animales sin necesidad de palabras. Me gusta muchísimo observar la belleza. Fantasear con la belleza me ha salvado la vida muchas veces.

—Dígame algo que hace mal y que le gustaría mejorar.

—Muchas cosas. Soy negada con los deportes, por ejemplo. Me gustaría hablar gallego. Mi madre no nos enseñó. No me quiero ir de esta vida sin hablar gallego.

—Una canción.

—Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra.

—¿Lo más importante en la vida?

—El amor.