Más de 40 toneladas de pescado, en riesgo de pudrirse en la lonja de A Coruña por la huelga del transporte Elena Silveira

Hernández dice que esto es una cadena y que «es inevitable que, con el paso de los días, se vean afectados otros sectores. Para que esto no ocurra, para evitarlo, tiene que haber por parte de la Administración voluntad de escucharnos, de reunirse con nosotros, porque las demandas las conocen. Son las mismas que llevamos meses reclamando». En declaraciones a Efe, criticó «el desprecio de la ministra de Transportes a los pequeños transportistas, que son la gran mayoría». Y reiteró que, en la actual situación, no tienen «más remedio que seguir con los camiones parados».

Este portavoz señaló que con el precio del gasoil disparado, «los pequeños transportistas no pueden mover sus camiones, porque estarían perdiendo dinero». Por eso, desde la plataforma le piden a la Administración «que no haga perdurar esto en el tiempo. La situación es crítica. No podemos marcharnos ahora y decir que dentro de un mes vamos a hablar. Tenemos que solucionarlo ahora, porque no podemos poner en marcha nuestros camiones».