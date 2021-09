Fernando Rois, presidente de las AA.VV. de Galicia: «Me gusta defender lo indefendible»

-Se habla mucho de eso. ¿En realidad hay tantas?

-Es un fenómeno más extendido de lo que realmente se habla. Hay que cambiar las leyes. No podemos seguir así. La propiedad privada no puede ser usurpada de cualquier manera. El problema no es solo la okupación, sino todo lo que acarrea: problemas, venta de droga... La okupación tiene que desalojarse como mucho en 24 horas. Si la gente está tan preocupada es porque no ven forma de solucionarla.

-¿Es el problema más importante en el que están trabajando?

-No. Es uno de ellos. Estamos trabajando en lo de la luz. Hemos mandado cartas a los ministros. También trabajamos en lo de la ITV, que es un monopolio y que no se puede seguir sangrando a todo el mundo. Debe estar liberalizado. Lo de la ITV nos pone a todos de mala leche. Eso se le concedió a una serie de gente y ahora tenemos que pasar todos por caja.