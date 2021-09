Manel Sánchez: «A veces sueño que aún juego a baloncesto»

Tras retirarse del basket fue concejal del PP en Lugo, y luego estuvo como técnico de varios equipos. Confiesa que los éxitos de los jugadores a los que uno entrena se viven también con pasión y con intensidad. Reconoce que como espectador es mucho más frío y tranquilo que como jugador, aunque no oculta su satisfacción viendo que el Breogán va a empezar una nueva etapa en la ACB con dos lucenses (Erik y Sergi Quintela) en la plantilla. Su hijo busca equipo, y él a veces lo acompaña mientras hace sesiones de técnica o de tiro. No sorprende el estrecho vínculo familiar con este deporte: «El baloncesto me dio mucho», concluye.

Fui Jugador de baloncesto, entrenador y concejal del PP en Lugo Soy Dueño de una tienda de material relacionado con el deporte, y vecino de Lugo