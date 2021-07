La Xunta garantiza que Sogama pueda ampliar sus instalaciones y funcione otros diez años

Planta de tratamiento de residuos de Sogama Jose Manuel Casal

La Xunta autorizó la licitación de actuaciones por 256 millones de euros en el complejo medioambiental de Sogama, que favorecerá su funcionamiento para el reciclaje y valorización energética de residuos diez años más. El objetivo es «seguir garantindo a valorización enerxética da parte non reciclable contida no lixo en masa e recollida a través do contedor verde convencional (bolsa negra)», según acordó el Consello de la Xunta. La sesión fue presidida por Alfonso Rueda, al estar ausente Núñez Feijoo, por participar en un acto en Madrid.

De ese modo, se licitarán las plantas de cogeneración y termoeléctrica con tecnologías innovadoras, que permitan compatibilizar su actividad con la protección del medio ambiente y la salud pública, agregó. Además, con la venta de energía generada por su actividad, «equivalente ao consumo dun 12 % dos fogares galegos», se sufragará parte de los costes de la operación «propiciando que o canon aplicado aos concellos sexa o máis barato de Galicia e un dos máis baratos de España», indicó Rueda.

Declara, asimismo, de interés autonómico las instalaciones de Sogama en Cerceda, por lo que podrá ampliar su actividad industrial a nuevos espacios. El ámbito de actuación propuesto tiene una superficie «de algo máis de 800.000 metros cadrados e está conformado por 18 parcelas, incluída a correspondente ás actuais edificacións», según el acuerdo del Consello.

La Xunta destaca el «carácter supramunicipal» del complejo de Sogama, pues «dá servizo a 294 concellos, un 94 % do total de Galicia ou, o que é o mesmo, a unha poboación de máis de 2.240.000 habitantes que na actualidade envían a Sogama os seus residuos urbanos».

Dispositivo de incendios

El Ejército incorporará 30 patrullas terrestres y dos equipos de mantenimiento móvil para disuadir de la actividad incendiaria este verano en Galicia y reducirla. Pero si el riesgo es muy alto, podrá aportar hasta 75 patrullas y dos helicópteros de vigilancia. Así lo recogerá el convenio entre la Xunta y el Ministerio de Defensa, autorizado por el Consello.

La Consellería do Medio Rural financiará los gastos de esa intervención. El presupuesto previsto es de casi 470.000 euros. Así, bajo el mando único de la Xunta en la temporada de alto riesgo de incendios se desplegarán hasta 7.000 efectivos en los montes gallegos, afirmó Alfonso Rueda.

Por otra parte, la Xunta ya puso a disposición del turismo gallego más de la mitad de los 28,5 millones de euros que aprobó para hacer frente al covid y prepara otras cuatro líneas de ayudas.