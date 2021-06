Cazando colillas y limpiando Ourense: 15 años de la ley antitabaco

MIGUEL VILLAR

Corría el año 2005 cuando el ejecutivo del PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero y siendo ministra de Sanidad y Consumo la ourensana Elena Salgado Méndez, aprobó la Ley Antitabaco, que entró en vigor el 1 de enero del 2006. La ley -que en realidad se denomina Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco- contenía como medida estrella la prohibición de fumar en lugares en los que hasta esa fecha estaba permitido, como los lugares de trabajo (tanto públicos como privados) o los centros culturales. Distinguía entre zonas en las que estaba «totalmente prohibido fumar» y espacios en los que se podía si se habilitaba una sala especial. Eran las comunidades autónomas las que se encargaban de velar por su cumplimiento.

La nueva normativa no fue del todo bien recibida ni bien interpretada ni bien ejecutada. Debido a ello, Leire Pajín, siendo ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad con José Luis Rodríguez Zapatero, puso en marcha la Ley 42/2010, por la que se modificaba la norma anterior. Conocida primero como nueva ley antitabaco -después ya desapareció el «nueva»- entró en vigor en enero del 2011 y está vigente desde entonces. La nueva ley extiende la prohibición de fumar a cualquier tipo de espacio de uso colectivo, local abierto al público que no esté al aire libre, con una única excepción, otorgada a centros de internamiento penitenciario y psiquiátrico y en zonas y habitaciones delimitadas en centros residenciales de mayores. Contiene cambios dirigidos a la lucha contra el tabaco, de ayuda a los fumadores para que lo dejen -deshabituación tabáquica- y a la protección de los ciudadanos -particularmente de los menores- y los no fumadores. Se prohibió fumar en espacios al aire libre de centros educativos (excepto universitarios), recintos sanitarios y parques infantiles. Se delimitó la definición de espacio al aire libre, acabando con la ambigüedad.