La Consellería de Educación adelantará a junio los exámenes de septiembre de ESO y bachillerato

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 07/04/2021 13:37 h

Galicia se sumará a la tendencia general de adelantar los exámenes extraordinarios de septiembre para el mes de junio, antes de las vacaciones de verano. No será en este curso, que ya está terminando, sino a partir del próximo, por lo que en septiembre del 2022 ya no habrá recuperaciones ni en ESO ni en bachillerato en la comunidad.

La Consellería ha citado a los sindicatos para la próxima semana, para una mesa sectorial que tratará este cambio de la organización.

Hay varios motivos que aconsejan este nuevo calendario. El más importante, ayudar a los alumnos más vulnerables a recuperar las materias que les hayan quedado suspensas en mayo. Si los exámenes de recuperación se hacen en septiembre, aquellos estudiantes cuyas familias no pueden pagar clases de apoyo se encuentran en peor situación para superar el suspenso. En gran parte de las comunidades en las que se adelantó el calendario, son los propios profesores de los centros los que imparten las clases de apoyo de cara a las recuperaciones, por lo que las familias no tienen que desembolsar dinero para recibir esta ayuda; en Galicia eso no está claro, o al menos es una parte que se debe consensuar con los sindicatos.

Otro de los motivos que llevan al adelanto es la organización del curso siguiente. Si en junio ya están las matrículas cerradas, el inicio de curso se puede preparar con más antelación.

Este adelanto de septiembre a junio ya estaba en vigor para los estudiantes de segundo de bachillerato, que tienen la selectividad extraordinaria en julio.