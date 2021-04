Santiago Villanueva: «Duermo mal y poco»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia jorge casanova

02/04/2021 05:00 h

Santiago Villanueva (Monterrei, 1966), tiene un timbre de voz ante el que dan ganas de ponerse firmes. Pero no es para tanto. Tiene un trato afable y asoma bajo su sólido sentido común una vis menos seria de la que muestra a simple vista.

-Mucho trabajo con el covid.

-Este ya era un trabajo sometido a tensiones, pero este año ha sido muy intenso y diferente a todos los anteriores.

-¿No se culpa mucho al ciudadano de los problemas en el control de la pandemia?

-Yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos son responsables y cumplen las normas, pero hay una pequeña parte que no. Desde el 25 de octubre se han puesto en Galicia más de 50.000 denuncias. Son muchas, pero no son tantas si se tiene en cuenta la población y las actividades que se realizan. La culpa no es toda de los ciudadanos, pero si cumpliéramos todos, no se habrían producido esas denuncias. El incumplimiento de uno puede perjudicar a muchos.

-¿Qué espera en esta Semana Santa, más sentidiño o más desmadre?

-Yo espero que cumplamos todos un poco más. Están más claros los aforos y ha aumentado la conciencia. Sobre todo viniendo de las Navidades, donde los incumplimientos fueron más abundantes y de aquellos polvos vinieron estos lodos. No tiremos por tierra, ahora que vemos la luz al final del túnel, el esfuerzo de todos estos meses.

-¿Ya se ha vacunado?

-No. Y creo que me tocará tarde, porque estoy en la V y empezaron por la H.

-¿Y ha reservado las vacaciones?

-En este puesto, las vacaciones... Aparte de que no puedes salir de la comunidad, están muy condicionadas. A ver si puedo acercarme a mi casa de Ourense. Aquí hay trabajo todo el año, incendios forestales, fenómenos meteorológicos, accidentes... Pero bueno, el teléfono móvil ayuda.

-Han tenido mucho covid, pero menos accidentes, por ejemplo.

-Afortunadamente. La sección de sucesos ha bajado muchísimo: accidentes de tráfico, incendios forestales, menos criminalidad... La menor movilidad ha afectado a todo. En una ciclogénesis, por poner un ejemplo, si hay menos gente circulando o trabajando, es más difícil que se produzcan incidencias.

-Usted se licenció en Derecho, pero siempre se le ve vinculado a la seguridad, las emergencias...

-Cuando acabé Derecho preparé oposiciones para secretario de ayuntamiento. Pero como no salían hice las oposiciones de la Xunta, las saqué y el primer destino que elegí fue la Academia de Seguridade. Y a partir de ahí es verdad que toda mi carrera estuvo vinculada a la policía, las emergencias... No estudié para esto, pero bueno. Aunque tengo cierta vinculación porque soy hijo de guardia civil. La seguridad siempre me llamó la atención.

-¿Le tocó hacer la mili?

-No, no. A mí ya no.

-De todos los tragos que ha pasado, supongo que el peor fue el de Angrois.

-Efectivamente. Fue un momento muy duro para todos. Fue difícil, pero yo creo que se gestionó muy bien. Fue el día de mi cumpleaños. Estaba cenando con mi familia cuando me llamaron y fui uno de los primeros en llegar. En este puesto hay más momentos difíciles que de los otros. No se suelen dar buenas noticias.

-¿Se endurece uno a base de tanto suceso?

-Lo tomas con otra perspectiva. Te vas adaptando; hay que tomar cierta distancia.

-¿Qué tal duerme?

-Duermo mal y poco. Me acuesto tarde y me levanto pronto. Y debe ser ya de la edad que me cuesta dormir. También es cierto que tomo mucho café al día.

-¿Necesita Galicia desarrollar su policía autonómica?

-No, pero necesita más efectivos. Deberíamos tener 500 y tenemos 379.

-¿Celta o Deportivo?

-Celta. Yo soy de Ourense. La verdad es que el fútbol es un deporte más aburrido. Prefiero el baloncesto, que es más atractivo para el espectador. Yo fui jugador y mis hijos también.

-Defínase en pocas palabras.

-Yo diría que soy una persona abierta, amiga de los amigos, familiar y, aunque suene a pedantería, bastante responsable.

-Hombre, es lo que se espera de alguien en su cargo.

-Sí, pero haiche de todo, que dicen por ahí.

-¿Qué le gusta hacer con su tiempo libre?

-Me gusta estar con mi familia y hacer algo de deporte, aunque ahora lo tengo abandonado. Sobre todo estar con la familia que, debido a este puesto, han pasado muchas y gracias a ellos he podido estar aquí.

-Por cierto ¿también le gustan las películas policíacas?

-Sí me gustan. Hay una que veo repetidamente que es The italian job.

-¿Cómo era de pequeño?

-Más pequeño que ahora.

-Ja, ja.

-No era ni travieso ni bandarra.

-¿Y qué quería ser de mayor?

-Camionero. Debe ser por el viajar, por andar por el mundo.

-Siendo de Monterrei, será carnavalero.

-Sí, sí lo soy, aunque ahora no voy tanto. Hay tres carnavales que son los mejores del mundo: Verín, Río de Janeiro y Tenerife. Y lo son por este orden.

-¿Y se ha vestido de cigarrón?

-No. En Verín te echan harina. Una vez estás impregnado de la harina, ya estás disfrazado. Allí el carnaval se mama desde pequeño.

-¿Qué tal cocina?

-Bien. Mi mujer dice que mancho mucho, pero me gusta cocinar. Y, al menos mis hijos, dicen que está muy buena la comida.

-Dígame una canción.

-Y nos dieron las diez, de Joaquín Sabina.

-¿Qué es lo más importante en la vida?

-Mantenerte fiel a la gente que está contigo.