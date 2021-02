Un estudiante, obligado a hacer 130 kilómetros por no poder poner la «ñ» en un formulario electrónico

0

La Voz de Galicia Bea Costa

vilagarcía / la voz 08/02/2021 05:00 h

Apellidarse Piñeiro, Yáñez o Galiñanes puede ser un problema a la hora de conseguir un informe oficial a través de Internet. Le ocurrió a un universitario arousano que, como viene haciendo en los últimos tres años, pretende obtener un certificado a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, pero lleva una semana larga intentándolo y ayer todavía no lo había conseguido.

El estudiante necesita un documento que acredite que no tiene antecedentes de delitos de naturaleza sexual, un requisito imprescindible para acceder a las prácticas de Ciencias de la Educación, que siempre obtuvo de forma rápida y eficaz y, esta vez, se le está resistiendo. A mediados de la semana pasada entró en la página ministerial y se encontró con un muro: «El formato del campo Apellido 1 no es correcto», se leía en el mensaje que le aparecía en la pantalla de su ordenador. Tras probar con distintos navegadores e intentarlo repetidas veces recurrió al teléfono de atención al ciudadano, el 91 83 72 295 que, de tanto teclear, acabó aprendiéndose de memoria. Al cabo de dos días por fin logró que alguien atendiera al otro lado del teléfono y, planteada su consulta, una amable operadora le explicó que había problemas con la página web, de manera que la casilla reservada para el nombre no aceptaba caracteres como la letra eñe o los acentos. Ante este insólito escenario y teniendo en cuenta que su apellido lleva «ñ», ¿qué alternativa le queda? Su interlocutora lo invitó a cumplimentar el trámite a través del sistema de portal único, acudiendo a su concello, o de forma presencial en las oficinas de la Delegación del Gobierno situadas en A Coruña; el procedimiento por la vía administrativa puede tardar semanas y el plazo para inscribirse en las prácticas corre en su contra, de modo que la otra opción que le queda es coger el tren y poner rumbo a la ciudad herculina, paso que aún no ha dado a la espera de las instrucciones de su facultad.

Por su parte, desde el Ministerio de Justicia informan de que no consta ninguna incidencia técnica en este sentido y que el sistema funciona correctamente. La Voz intentó durante los dos últimos días obtener un certificado de este tipo a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia y no le fue posible.