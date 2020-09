Feijoo y Pontón, diálogo político con sordina

0

La Voz de Galicia

Santiago / la voz 24/09/2020

Había alguna perspectiva de que la nueva etapa política que se abrió en Galicia con la cuarta investidura de Feijoo, y las emergencias dictadas por la pandemia, contribuyeran a aflojar un poco las posiciones de los líderes políticos con el fin de abrir un ciclo marcado por el diálogo y los acuerdos en torno a la reactivación del país. El presidente de la Xunta y la líder del principal grupo de la oposición, Ana Pontón, hicieron votos en este sentido en las últimas semanas, pero en el primer cara a cara de la legislatura que ambos mantuvieron en el Parlamento gallego quedó claro ayer que el diálogo va a tener sordina, pues pesaron mucho más los reproches y los recelos.

Después de pedir sin éxito la apertura de una comisión para investigar la gestión de la Xunta en las residencias de mayores, la líder del BNG, Ana Pontón, acudió ayer a la sesión de control parlamentaria para tenderle la mano a Feijoo con el fin de negociar «unha posición de país» que le permita a Galicia tener más fuerza en el reparto de fondos para la reactivación.

Con un ojo puesto en los próximos presupuestos del Estado y, el otro, en los 140.000 millones que España recibirá de la UE, Pontón llamó a construir un acuerdo para evitar «que Galicia fique discriminada» y evite los «recortazos» en la inversión estatal.

Feijoo no despreció la oferta de diálogo, pero dudó de su sinceridad, pues recriminó que el papel reciente del BNG fuera «alentar unha folga no inicio do curso escolar» o que se lanzara a pedir en Galicia una investigación sobre la gestión de la pandemia y que, en cambio, la rechazara en la parte que le toca al Gobierno central. La líder del Bloque le echó en cara al mandatario autonómico los «bandazos» en la preparación del inicio del curso, y Feijoo denunció su «cinismo» por permanecer «calada» ante Madrid mientras Galicia perdía 36 millones en el reparto del fondo covid para la educación. «É lamentable que nin sequera nunha pandemia se poña arredor das institucións», censuró el presidente gallego.

En el careo que Feijoo mantuvo con el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, hubo incluso menos opciones de entendimiento. El socialista denunció la «improvisación» y el «fracaso» de la Xunta en el inicio del curso, y Feijoo le espetó que si le hubiera hecho caso a las previsiones de Caballero, ahora mismo, en plena segunda oleada del covid, «estaríamos en campaña electoral».