Susana Pérez: «A las mujeres, el teletrabajo nos penaliza»

La Voz de Galicia jorge casanova

25/08/2020 05:00 h

Cuenta Susana Pérez (Vigo, 1984) que un 11 de julio de 2010, mientras todo el mundo estaba pendiente de la final de aquel Mundial legendario, ella se vio trabajando en su oficina. Y aquel día decidió que no iba a seguir siendo asalariada, que tenía que montar su empresa. Y así fue. Ha montado más de una e incluso una asociación que aglutina a mujeres empresarias gallegas para darles visibilidad.

-¿A qué se dedica su empresa?

-Tengo una consultora financiera, gestionamos subvenciones y financiación para empresas y consultoría de desarrollo de negocio. Números y números. Somos frikis de los números.

-¿No se va de vacaciones?

-Cuando tienes tu propia empresa no existe esa palabra en el diccionario. A ver si a principios de septiembre me cojo algunos días, porque llevo un par de años duros. Pero encantada; me gusta muchísimo mi trabajo.

-¿Es más difícil ser empresaria que ser empresario?

-Sí. Encuentras muchísimas trabas en el camino. Cuando yo empecé vi que la gente pensaba que mujer, joven y empresaria era un cóctel explosivo y me costó muchísimo hacerme mi hueco. Pero soy muy luchadora y positiva. Sin confías en lo que haces, acabas consiguiéndolo. Pero con trabas.

-Y no se arrepiente.

-Para nada. Y empezamos en plena crisis dedicándonos a buscar financiación para empresas. Imagínese, íbamos a los bancos y no nos daban ni los buenos días.

-Es fundadora de Empresarias Galicia.

-Nacimos en el 2016 a raíz de un viaje a Madrid en el que conocimos a una empresaria gallega. Pensamos que no podía ser, tener que viajar a Madrid para poder conocer al talento gallego. Así que decidimos montar Empresarias Galicia para dar visibilidad a todas estas mujeres que están haciendo proyectos tan interesantes y que no son conocidas. Hay muchísimas. Son mucho más visibles los proyecto liderados por hombres frente a los que lideran las mujeres. Debemos hacer un poco de autocrítica y preguntarnos por qué somos menos visibles. A lo mejor es que nos cuesta comunicar.

-Supongo que no le sobrará el tiempo...

-La asociación me requiere mucho, pero somos un gran equipo. Este año, durante el confinamiento fuimos pioneras en las reuniones virtuales. La verdad es que fue un tiempo que aprovechamos. También con formación.

-¿Vamos un poco lentos hacia la igualdad?

-Vamos lentos, pero seguros. Espero que la pandemia no nos penalice. Lo de estos meses no fue teletrabajar, fue sobrevivir, porque con los niños y el trabajo en casa, las más castigadas, aunque no generalizo, somos las mujeres. A nosotras, el teletrabajo nos penaliza.

-¿Tiene hijos?

-Una hija. Yo siempre tuve claro que quería ser madre y que no quería elegir entre mi carrera profesional y mi carrera personal. Y así lo hice. Tengo mi tiempo para mi empresa y tiempo para mi familia.

-Las nuevas generaciones tienen otra mentalidad, ¿no?

-Es verdad que, si miras hacia atrás, hemos avanzado. Pero si miras hacia delante, aún nos queda mucho por avanzar. El tema de la juventud es sorprendente porque no hay término medio. Los hay muy conscientes, que ya lo tienen interiorizado y luego está el otro extremo, que llega con mucho más machismo. Eso me da miedo. Hemos de incidir en la educación en igualdad.

-Cuando era pequeña, ¿qué quería ser de mayor?

-Tendera. Quería vender. Todavía lo tengo dentro. Ahora tengo la consultora y una empresa de venta de embutido ibérico.

-¿Y eso?

-Mi padre es salmantino, así que de toda la vida recuerdo ir a Salamanca de vacaciones en un Ford Fiesta donde llevábamos marisco y subíamos cargados de jamones. Y hace unos años pensé en que había que rentabilizarlo.

-Si le nombraran presidenta, ¿cuál sería su primer decreto?

-Uno que erradicara la violencia machista. Creo que cada vez hay más, mucha no se ve.

-¿Qué le resulta repugnante?

-La gente interesada. No la soporto. Y aparte, la ves venir.

-¿Qué diría que se le da bien?

-Escuchar.

-¿Y qué se le da mal?

-¡Tantas cosas! Probablemente gestionar personas.

-Pues para ser empresaria...

-Soy muy sociable, me gusta trabajar en equipo, pero me cuesta gestionar las emociones de las personas, porque me influyen mucho sus opiniones. Quisiera ponerme un chubasquero para que me resbalasen ciertas opiniones.

-¿Celta o Dépor?

-Celta. Ahora voy menos a Balaídos, pero fui socia desde pequeña.

-Defínase en cuatro palabras.

-Optimista, tengo fuerza, soy muy sincera y humilde.

-¿Le gusta la cocina?

-Sí, pero no en el día a día. En ocasiones, para amigos.

-Dígame una mujer a la que admire?

-Michelle Obama.

-Un lugar favorito.

-La ría de Vigo.

-Una canción.

-Lo bueno, de Soraya Arnelas.

-¿Lo más importante en a vida?

-Ser feliz.