Alberto Núñez Feijoo: «Estoy aquí para cumplir con mi deber como si fuese el primer día»

redacción 13/07/2020 00:20 h

Con la canción One more time sonando a todo volumen ha aparecido esta noche Alberto Núñez Feijoo que ha logrado encadenar su cuarta mayoría absoluta.

«Todos estes días tratei de falar do que nos une. Esta noite decimos grazas, grazas e grazas a toda Galicia por tanta xenerosidade», ha comenzado diciendo el líder del PPdeG que ha resaltado el comportamiento ejemplar de los gallegos.

Ha agradecido también el esfuerzo de su equipo de campaña, que «es el mismo que tenía en marzo del año 2009». Una larga lista de agradecimientos en los que ha incluido a Mariano Rajoy. «Quiero brindarle este triunfo a todo el Partido Popular de España y a Pablo Casado», ha proseguido Feijoo.

«Se estamos aquí é porque decidimos adicar toda a nosa enerxía a Galicia. Non me confundín cando apostei por Galicia», ha dicho muy emocionado: «Esto me ilusiona e me emociona máis que o primeiro día».

«Me sinto con máis ganas que na primeira lexislatura, que na segunda lexislatura e que na terceira lexislatura», ha insistido antes de recordar a los 619 fallecidos por coronavirus en Galicia.

«Espero que este maldito virus deixe de ser unha ameaza para sempre nos próximos meses ou anos. Seremos capaces de saír da crise na que agora estamos e na que profundizaremos nos próximos meses», ha asegurado Feijoo.

«Sé para qué nos habéis votado. Estoy aquí para cumplir con mi deber como si fuese el primer día. Dije que prefería la moderación y voy a poner todo de mi parte para cumplirlo», ha vuelto a repetir.

«Me voy a comprometer en no crearle ningún problema a Galicia y desde Galicia mejorar la convivencia en España. No le voy a fallar a los gallegos. Me parecía imposible conseguir una cuarta mayoría absoluta y más aún hacerlo en una pandemia», ha proseguido.

Feijoo tuvo un sentido agradecimiento para su familia. En especial a su madre, a su padre y también a su pareja, Eva Cárdenas, y a su hijo, «Que me veía colgado nos carteis pola rúa».

No terminó sin una mención a los resultados de Ana Pontón: «Enhorabuena también a la candidata del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, que hizo una muy buena campaña y logró un resultado histórico para el BNG» y a Gonzalo Caballero.

Pedro Sánchez también ha felicitado a Feijoo: «Seguiré siendo un presidente autonómico leal». Las últimas palabras de su discurso han ido dedicadas a los vecinos de A Mariña lucense con una mención especial a los que este domingo no pudieron votar.

El candidato del PPdeG a la reelección como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha logrado igualar la marca de su predecesor, Manuel Fraga, de cuatro mayorías absolutas consecutivas, al haber incluso mejorado resultados y haber llegado a 42 escaños en las elecciones de este domingo.