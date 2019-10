Mayor Oreja incluye el problema de Cataluña en la «crisis de valores» de Europa

0

Santiago 19/10/2019 20:01 h

Dos centenares de personas han participado en el acto de clausura de las jornadas organizadas por One of us, la plataforma europea provida que defiende «los valores europeos» en un momento de «crisis moral» en el continente. De esta manera ha puesto el broche final a la celebración de este evento el presidente de organización, Jaime Mayor Oreja, que destacó la creación de un observatorio de valores para «diagnosticar la crisis» vive Europa.

También ha hecho referencia al papel que juega Santiago de Compostela, que se constituye como «la síntesis de la historia y la cultura de Europa» y que se fundamenta en «nuestra historia y en la dignidad de la vida humana», según recoge Europa Press.

Con esta cita, que ha reunido a representantes de universidades católicas y personalidades que defienden los valores tradicionales, se ha querido reiterar la «crisis que afecta al interior de las personas» que, a juicio de One of us, usa «la prevalencia de la mentira sobre la verdad».

El exministro popular, que asegura que está consciente fuera de la política y que no tiene ninguna intención de regresar a ningún nivel, también abordó temas de actualidad y enmarcó la crisis de Cataluña en «la crisis moral de la civilización europea», un razonamiento que también extiende a otros conflictos como el brexit en Gran Bretaña o las protestas de los chalecos amarillos en Francia. En el caso de Cataluña, el exministro de Interior con José María Aznar cree su base es el «odio a España», que en el País Vasco acabó derivando en la organización terrorista ETA.