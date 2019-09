Cecilia Pereira: «Tiene que ser colectivo, no algo que se impulsa desde la Xunta»

0

santiago / la voz 11/09/2019 05:00 h

Ha pasado un decenio desde el último año santo. Galicia no es la misma. Por eso, Cecilia Pereira (Ourense, 1964), comisaria del Xacobeo, sabe que es una oportunidad para consolidar un nuevo modelo.

-Si Galicia no es la misma, supongo que el Xacobeo tampoco puede serlo.

-Ni Galicia es la misma ni el siglo XXI es el XX. El Xacobeo del 93 consolida un modelo para una época en la que es necesario crear infraestructuras y divulgar el Camino. Xacobeo es una marca muy consolidada, pero los que ahora son jóvenes no han vivido ningún Xacobeo. Estamos en una situación diferente, porque hemos pasado de un único camino a diez rutas, a 1.500 kilómetros. Y tenemos gente que se informa de otra manera y que se desplaza. Recuerdo con especial emoción los derviches [danzas rituales religiosas turcas] en el Obradoiro, pero estoy segura de que hoy mucha gente los habrá visto por la televisión o habrá tenido la oportunidad de verlos en Turquía. Por eso hemos hecho un plan estratégico, porque queríamos percibir las expectativas de la gente.

-¿Y cuáles son?

-Que sea más participativo, que no sea un programa de la Xunta, que no estés esperando sentado a ver qué programación llega. Por eso hemos creado O teu Xacobeo, un canal de comunicación y transmisión de proyectos, porque desde un despacho no puedes programar todo ni conocer las necesidades de la gente. El Xacobeo es una cosa de todos. Y después hay que ser sostenibles. Y queremos proyectos que permanezcan en el tiempo. Nuestra programación está basada en los valores del Camino, que es lo que nos diferencia y da autenticidad.

-Uno de los retos es que los gallegos no percibimos como propia la marca.

-Hay un cierto alejamiento. La gente piensa que el Xacobeo es institucional, y por eso creamos proyectos para acercarlos a la ciudadanía. Esto no es algo que se impulsa desde la Xunta y te cae la programación. Tiene que ser algo colectivo y creo que todos deberíamos estar mucho más orgullosos de ser la meta del Camino, porque es un beneficio cultural, no solo económico.

-Se espera medio millón de peregrinos en el 2021. ¿Cómo se prepara un país para recibir la sexta parte de su población?

-Pues con la política que se lleva haciendo un tiempo. Primero, diversificar. Por ejemplo, ahora un 25 % son los caminos portugueses. También trabajando con antelación la seguridad y la acogida. Tenemos desfibriladores en los 70 albergues y sirven no solo para los peregrinos, sino también para todos los vecinos. Y el Camino sigue siendo una experiencia segura. Hay que cuidar los estándares de acogida y de calidad.