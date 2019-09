Emilio «Milucho» López, exdiputado del Parlamento gallego: «Non se fan tractoradas coma antes»

0

La Voz de Galicia borja casal

redacción / la voz 05/09/2019 05:00 h

Lejos las tractoradas que comandaba a finales de los 90 y a principios de los 2000, Emilio López, más conocido como Milucho, vive desde hace años apartado de la política activa. A finales del 2016 este histórico diputado por el BNG en el Parlamento gallego sufrió un ictus. El susto fue de madrugada, y le acarreó problemas de movilidad. Ahora forma parte de una asociación de daño cerebral en Lugo, donde vive tranquilamente a las afueras de la ciudad. «Levo unha vida de xubilado. Estou coa familia, xogo a partidiña e cando saio paro por aí e boto algún conto. Ademais teño un pouquiño de horta e un pequeno invernadoiro. É por quitar o mono, éme moi satisfactorio», explica. En su tiempo libre también hay espacio para ver algún que otro partido de fútbol: «A miña muller dime: “Ti, que non vías un partido, que fas agora chupando un da selección?”. Eu de rapaz xoguei moito, e gústame a arte de xogar, pero no fondo o fútbol ten unha función de alienación. Fanlle pensar á xente o que queren, domestícana».

Durante el bipartito, Milucho fue delegado de Medio Rural en Lugo. En el 2009, cuando dejó el cargo y se quiso reincorporar a su puesto en el Sindicato Labrego Galego -estaba de excedencia-, la organización no lo admitió. El político nacionalista denunció al sindicato, pasó un tiempo en el paro y luego colaboró con la Diputación de Lugo, con la Federación Rural Galega y con el BNG. En esos años, con el apoyo de la Fundación Bautista Álvarez, escribió el libro A Terra sabe a loita, en el que recogió la historia de las tractoradas y de la lucha contra la cuota empresarial.

Aunque hace tiempo que no tiene ningún cargo político, Milucho sigue participando en algunos actos del Bloque, como el Día da Patria, o en mítines importantes. Las grandes tractoradas también quedaron atrás, pero aún hay quien lo recuerda al frente de ellas: «Algún rapaz xa me ten dito que seu pai estivera comigo naquelas que faciamos rodeando a Xunta e así. Non se fan tractoradas coma antes», indica. En su recuerdo también están los comienzos del 15M y de otros movimientos que luego darían lugar a la llamada nueva política. «Para nós foi un momento de inflexión, no que optamos, por dicilo dalgunha forma, pola ortodoxia. Para a xente quedamos un pouco como os ultramontanos. A min dicíanme: “Ti de que BNG es?”, e eu aplicaba iso que se di nun debuxo de Castelao, no que un vello lle pregunta ao outro: “Ti es dos de antes ou dos de agora?”, e o outro respóndelle que é dos de despois», explica el político, recordando los años en los que el BNG sufrió su gran escisión. «Imos levando a nosa rebeldía máis amodo, pero ímola levando», concluye.

Fun

Deputado do BNG no Parlamento galego e delegado de Medio Rural en Lugo

Son

Un xubilado que pasa o tempo na súa horta