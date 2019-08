Villares retoma la actividad criticando el sometimiento de Galicia en Común a Podemos

0

La Voz de Galicia

26/08/2019

La primavera del 2019 marcó la ruptura definitiva de En Marea, el principal grupo de la oposición del Parlamento, que quedó fragmentado en dos grandes bloques. De un lado, Galicia en Común, la confluencia gallega de Podemos, en la que participa también Esquerda Unida y Anova. Del otro lado, En Marea propiamente dicha, que ahora engrosa el Grupo Mixto de la Cámara, con cuatro diputados. Su portavoz, Luís Villares, retomó este lunes la actividad, valoró la situación generada por la falta de Gobierno en España, al tiempo que criticó el pleno sometimiento a Podemos y a Pablo Iglesias de sus antiguos compañeros de Galicia en Común.

Durante una comparecencia de prensa en el Parlamento, en la que estuvo acompañado por el diputado Pancho Casal, Villares puso de relieve que las últimas semanas permitieron ver ninguna de las confluencias de Podemos estaba capacitada para «negociar nada co PSOE» de forma autónoma. Es algo que, en su opinión, se pudo comprobar con las valoraciones realizadas tanto por Pablo Echenique como por la ferrolana Yolanda Díaz, pues corroboran que la confluencia gallega era en realidad una sucursal más de Podemos. «Non teñen capacidade política de ningún tipo, son unha auténtica farsa», dijo Villares sobre Galicia en Común y el resto de las confluencias, tras insistir en que los representantes gallegos del grupo de Podemos nunca pusieron sobre la mesa una iniciativa o un programa propio para negociar que no pasara por Pablo Iglesias.

Para el líder de En Mareda queda claro que Galicia en Común es solo «a forma de chamarlle a Podemos nunha comunidade autónoma», pero se trata de un proyecto que, a su juicio, no vale ni para vertebrar la «plurinacionalidade» en el Estado ni tampoco para defender los intereses de Galicia.

También se refirió Villares a las palabras pronunciadas hace unos días por Manuel Lago, portavoz de Galicia en Común en el Parlamento gallego, quien dijo que el proyecto liderado por Villares había nacido muerto, no tenía espacio y era «un erro». Para el magistrado en excedencia, el error es no aprovechar la representación para «promover espazos de gobernanza» que supongan la creación de libertades y de derechos. Cree que Podemos y Galicia en Común no aprovecharon la oportunidad para supeditar su apoyo a abolir las últimas reformas laborales. «Que persoas que tiveron responsabilidades e un gran protagonismo no mundo sindical non estén preocupadas por ampliar dereitos á clase traballadora», dijo Villares en alusión velada a Manuel Lago, «cometen un gran erro».