El líder del PSdeG sobre los eventuales peajes: « Nin estaba no programa nin é unha prioridade »

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia d. s.

santiago / la voz 15/08/2019 05:00 h

El PSdeG-PSOE no le da crédito alguno a la posibilidad de que se pueda implantar un peajes en las autovías gratuitas, una medida que estudia el Gobierno. Para Gonzalo Caballero, secretario xeral de los socialistas gallegos, se trata de una especie de serpiente de verano que tiene eco mediático porque «non hai outra cousa». Lo dijo ayer el dirigente socialista, poniendo por delante que una decisión de estas características «nin estaba no programa do PSOE nin é unha prioridade para o Goberno».

El propio Gonzalo Caballero le sacó relevancia a este debate, insistiendo en que solo es «unha opción que está en estudio como tantas outras». Hizo un llamamiento a que no cunda el alarmismo, pues se muestra convencido de que «son decisións que non existen nin se van a tomar». Y añadió: «Eu non lle daría maior relevancia».

El líder del PSdeG hizo estas valoraciones en la sede central de su partido, donde compareció para valorar el deterioro de la sanidad pública gallega y el incremento de los tiempos medios de espera para intervenciones quirúrgicas y consultas en el últimos semestre, que pasó, según sus datos aportados, de los 37,3 a los 37,6 días de media.

Sobre el debate de las implantación de peajes en las autovías gratuitas, Caballero sacó a relucir la situación generada en torno a la autopista AP-9 que soporta «peaxes esaxeradas», de las más elevadas de España, como consecuencia -añadió- de la decisión tomada en su día por el Gobierno de Aznar cuando decidió prorrogar la concesión hasta el año 2048. E insistió en que el Gobierno de Sánchez «traballa para mudar esa situación» de incremento continuo de las tarifas.

Rechazo del BNG

Sobre este asunto también se pronunció ayer el BNG, que rechazó «rotundamente» cualquier posibilidad de implantar peajes en las autovías, pues entiende que se trata de una medida «regresiva» y con una finalidad «meramente recadadora» que obligaría a los gallegos a «pagar dúas veces» por lo mismo.

La viceportavoz parlamentaria de los nacionalistas, Olalla Rodil, insistió en que la ciudadanía «xa contribuímos con nosos impostos á construción e mantemento» de las infraestructuras, y cree que la implantación de este tipo de peajes establece barreras económicas entre los administrados para acceder a los servicios.