El PSOE denuncia la retirada de documentos del Concello a 48 horas de la investidura

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

a cañiza / la voz 18/06/2019 05:00 h

El PSOE de A Cañiza denuncia un presunto «baleirado do Concello a 48 horas de deixar a alcaldía Miguel Domínguez». Afirma que los hechos se produjeron después de que el candidato de Ciudadanos advirtiera al entonces regidor de que no iba a acudir a la reunión que tenían prevista porque ya habían firmado un acuerdo con el PSOE. «Ante as evidentes consecuencias da noticia, Domínguez comezou a baleirar a alcaldía con tal ímpeto que debeu de contaxiar a máis dun traballador, que comezaron a carrexar arquivos aos seus vehículos particulares». Hubo vecinos que advirtieron al PSOE y estos a la Guardia Civil, que precintó «unha trintena de arquivadores» que están en sede judicial.

El exalcalde asegura que hubo un pleno justo antes en el que le indicó al PSOE que iba a recoger «objetos personales» y que lo hizo «ante el secretario y un miembro de la oposición» y que ese material personal se lo llevó a casa.