Escriben las ganadoras de las medallas Castelao

08/06/2019 05:00 h

Las mujeres serán protagonistas en la edición de este año de las Medallas Castelao y hoy escriben en La Voz sobre cómo han recibido la noticia de este reconocimiento.

Teresa Portela, piragüista: «Gracias por un símbolo de esperanza»

Cuando me han propuesto redactar esta columna, he sentido una gran responsabilidad. Mis manos están acostumbradas a dar paladas, a la fuerza física, no a escribir en un teclado y plasmar mis pensamientos. Me ha supuesto un desafío más en mi vida, como tantos otros que he vivido. Enseguida pensé que la mejor forma de empezar sería dando un «GRACIAS». Me siento tan afortunada en mi vida que debía aprovechar la oportunidad para agradecer.

Gracias al Gobierno de la Xunta de Galicia. Gracias por haberme atribuido esta medalla, que tantos años lleva distinguiendo a personas que han hecho y conseguido tanto por nuestro pueblo gallego. Gracias por permitir que mi nombre se sume a esta lista. En 35 años, son poco más de 200 distinciones en las cuales figuran solamente unas decenas de mujeres. Este año se hace pleno de mujeres, resaltando el poder femenino para ensalzar Galicia. Gracias a estas mujeres que comparten conmigo esta medalla:

-Marisa Crespo, por tu lucha por la medicina y en favor de todos.

-Benedicta Sánchez, por mostrar nuestra cultura por el mundo.

-Jeanne Piccard, por tu empeño en mejorar la seguridad vial.

-Redeiras gallegas, por vuestro trabajo que tanto representa nuestra cultura gallega y el mar.

Gracias a mis padres y familia por ser mis pilares. Gracias David, por siempre estar a mi lado. Y muchas gracias por permitir decirle a mi hija, que sí; que puede llevar la medalla y enseñársela a sus amigos y profesora. Gracias por permitir ver en mi hija el orgullo hacia su madre. Pero sobre todo, por dejarme depositar en sus pequeñas manos la Medalla Castelao, símbolo de la esperanza para las nuevas generaciones de mujeres. Que puedan ver que luchando pueden llegar muy lejos y conseguir aquello que se propongan. Gracias a Galicia. A lo largo de mis años he visto la fortaleza y el duro trabajo de nuestra gente. Me has enseñado a esforzarme diariamente para perseguir mi sueño. Creo que compartimos el mismo lema: «Insistir, insistir y nunca desistir».

Marisa Crespo, médica especialista en Cardiología en el Chuac y profesora de la UDC: «El éxito es seguir mejorando»

Todavía emocionada y conmocionada por la noticia de la concesión de la Medalla Castelao, solo se me ocurre dar las gracias, de corazón, por este inmenso reconocimiento, que lo es para el programa de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco de A Coruña. Es, en definitiva, un reconocimiento a la importancia del trabajo en equipo. Suyos son los logros que, al fin, se deben al esfuerzo y vocación de profesionales excepcionales, capaces incluso de suplir con su entusiasmo y dedicación las carencias y limitaciones del día a día.

Un paciente con insuficiencia cardíaca necesita de un cuidado especial. Es una entidad grave, con elevada mortalidad y limitación en la calidad de vida, pero para la que, por fortuna, existen muchos avances terapéuticos. La insuficiencia cardíaca no es una enfermedad, sino un síndrome que consiste en la incapacidad del corazón de llevar sangre suficiente para abastecer las necesidades del organismo. Cualquier enfermedad del corazón puede llevar a la insuficiencia cardíaca. Muchas son las causas y todavía más diferentes pueden ser los pacientes. Cada paciente es único. Por ello el tratamiento, que es complejo, ha de ser individualizado.

El éxito, insisto, es el trabajo en equipo, multidisciplinar y alrededor del paciente, implicándole a este y su entorno en su cuidado de por vida. Y el triunfo es que cada enfermo reciba la mejor atención allí donde esté gracias a la cualificación de profesionales motivados y con gran vocación de servir a los demás. Nuestro lema es compartir conocimiento y esfuerzo, y hacerlo en un entorno en constante y rápida renovación.

Por todo esto, y por nuestros enfermos, esta medalla es una responsabilidad más para continuar trabajando, aprendiendo y, al tiempo, una motivación para buscar, cada día, la forma de mejorar.

Jeanne Picard, delegada en Galicia de Stop Accidentes: «In memoriam»

Me siento honrada por este reconocimiento que nos otorga la Xunta de Galicia al colectivo de redeiras y a cuatro mujeres gallegas. Yo, gallega de corazón, me siento bien acompañada. La medalla Castelao premia la labor de voluntariado que desarrollamos desde Stop Accidentes y la recibo con emoción, con el fin de honrar la memoria de nuestros seres queridos y especialmente de mi hijo Santiago, víctima inocente de un mal llamado accidente de tráfico. Hace 19 años, 5 meses y 6 días que su ausencia sigue presente. Era educador social, ecologista activo y luchaba para un mundo mejor. No pudo cumplir su ideal de vida, pero nos marca el camino a seguir. Hemos transformado el dolor en una lucha activa, de compromiso con la sociedad, para que no le pase a nadie más.

No nos mueven sentimientos de fatalidad ni de resignación, sino de rebeldía, denuncia responsable y preventiva. Nos hemos unido en una ONG para actuar como conciencia crítica de la sociedad con el firme compromiso cívico y ético de movilizar a todos los actores sociales, porque es uno de los más graves problemas de salud pública, un problema de educación en valores, de civismo y de responsabilidad compartida. Nuestro objetivo es que sean cero las víctimas, para construir en común la cultura de la movilidad segura y sostenible.

Estamos muy agradecidos y agradecidas con la medalla Castelao que representa el trabajo consciente por una cultura y nos anima a seguir defendiendo los valores de la solidaridad, la convivencia y el respeto a la vida de los demás. Nuestros seres queridos son nuestra memoria y la memoria traza el camino, queremos recorrerlo juntos y juntas, y, con el compromiso de toda la sociedad, seguir trabajando en beneficio de la vida.

Un abrazo. Gracias.

Benedicta Sánchez, actriz de «O que arde», dirixida por Oliver Laxe

Foi unha sorpresa moi grande a concesión desta medalla, e tamén foi unha sorpresa o recibimento que tivemos días atrás en Santiago, que nos fixo o presidente da Xunta.

Coa noticia sentín unha gran revolución no meu interior. Porque son galega, polos meus antepasados galegos, por ter emigrado coma tantos galegos que marcharon desta terra, por Galicia.

Cando me recibiu Feijoo percibín unha emoción especial que non sentira en Cannes. Por que? Porque aquí están as miñas raíces, e en terras galas están as ramas. Podes ver nenos guapos por aí, pero non son os teus fillos. Podes ter un neno que incluso é deforme, pero é o teu fillo e quérelo por enriba de todo. Cannes foi algo doutro planeta. Pero en Santiago... Sentín algo profundo, marabilloso. Para min, que admiro a María Pita, a Emilia Pardo Bazán e a tantas outras galegas, que teñan esta atención comigo é demasiado.

Verónica Veres, presidenta da Federación de Redeiras Artesás de Galicia O Peirao: «Por fin visibles na nosa terra!»

Chamoume a conselleira Rosa Quintana ás 9 da mañá para darme a noticia. A ilusión foi máxima. Nese momento marquei no calendario o 28 de xuño, porque ese día estamos citadas para recoller a medalla Castelao, coa que se recoñece o noso labor. Día a día o noso traballo está cobrando sentido.

Parece mentira, porque aínda que as de Galicia somos o motor das redeiras de España, este é o primeiro galardón que nos dan na nosa terra. Por este motivo, hoxe sentimos que o noso traballo vai por bo camiño. Levamos moitos anos pelexando por visibilizar a nosa profesión. Despois do Prestige empezamos a agruparnos, a organizarnos. Buscabamos a visibilidade. Somos as protagonistas dunha profesión artesanal imprescindible no sector do mar, que nunca foi valorada como se merece. Coa decisión de darnos a medalla Castelao, a Xunta entende o noso traballo, un traballo que antes fixeron miles de mulleres galegas que, ademais, coma tantas outras, eran amas de casa.

É unha honra recibir a medalla Castelao para todo o noso colectivo.