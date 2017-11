El Parlamento activa la comisión de incendios que el PP tildó de ópera bufa en el 2006

0

El Parlamento gallego decidió ayer crear una comisión especial de estudio sobre los incendios forestales para emitir unas conclusiones que contribuyan a mejorar la lucha contra el fuego y la ordenación forestal. Es la segunda comisión de estas características que se constituye en O Hórreo en once años, pero la primera en la que participa el PP, pues optó por boicotear la del 2006 al tildarla de «ópera bufa do bi-Goberno», como recoge el diario de sesiones.

La razón esgrimida hace once años por los populares para no participar en aquel órgano fue que pedían una comisión de investigación, que no de estudio, para depurar responsabilidades políticas por una ola de incendios que calcinó 77.000 hectáreas de terreno en nueve días. PSdeG y BNG, entonces socios en la Xunta, no asumieron la demanda, provocando el boicot del PP.

Ahora es el PP el que registra la iniciativa de la comisión, haciendo un «resumo», dijo Pedro Puy, portavoz popular, de las demandas de la oposición. Para empezar, no será de investigación, sino de estudio, y en su denominación deja claro que igual que analizará lo ocurrido en los dos días negros del pasado octubre, en los que ardieron 49.000 hectáreas y murieron cuatro personas, también girará la mirada a la «experiencia acumulada dende o ano 2006».

Otra de las diferencias es que ahora nadie ha pedido formalmente una comisión de investigación. En Marea y PSOE registraron conjuntamente, ya la semana pasada, una petición para crear una comisión de estudio, y el BNG hizo lo mismo por otro canal muy diferente, ya que carece de los diputados suficientes para pedir esos instrumentos.

La decisión de crear la comisión de estudio vio ayer la luz, en cumplimiento de la oferta hecha por Feijoo la semana pasada para llegar a un «acordo de país» con la oposición en materia de incendios. Pero el apoyo de la oposición está lleno de reservas, pues el PSdeG cree que hay que analizar las responsabilidades políticas y En Marea exige ceses y que el nuevo órgano no sirva para «facer un lavado de imaxe do PP», advirtió Luís Villares. «Que non conten con nós», si la comisión se torna en un paripé, advirtió Ana Pontón (BNG).