En Marea y PSdeG piden la dimision del responsable de Forestal de la Xunta

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 23/10/2017 15:18 h

En Marea cree que «unha vez apagado o lume» llega el momento de pedir responsabilidades políticas, y por eso su portavoz, Luís Villares, pidió la dimisión del secretario xeral de Forestal de la Xunta, Tomás Fernández Couto, y anunció que pediría responsabilidades a la dirección de la TVG por la cobertura de los incendios. En la misma línea, el portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, consideró que tras más de 25 años en el cargo, Fernández Couto «debe marchar» y si bien hizo extensiva la solicitud de dimisión a la conselleira de Medio Rural, Ánxeles Vázquez, incidió en que el responsable del dispositivo era el secretario xeral, que a su entender, lleva en el cargo «demasiados anos». Por eso

Las dimisiones «deben ser a dúo, no mesmo paquete». Leiceaga no supo decir por qué el PSdeG no estuvo presente en la manifestación del domingo en Santiago contra los incendios: «O meu ámbito é o Parlamento», recordó.