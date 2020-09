«Territorio de luz», el despertar de una madre sola

View this post on Instagram

«Elegante y reveladora, la obra maestra de una de las feministas más influyentes en la literatura japonesa. Brutal y tierno, su retrato de las tensiones y las alegrías de la maternidad es cautivador.» (Publishers Weekly)⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ Ganadora del prestigioso Premio Noma, TERRITORIO DE LUZ es una de las novelas japonesas más reveladoras e influyentes de las últimas décadas. Una bibliotecaria es testigo de cómo, junto con el invierno, también su matrimonio se acaba... La luz la acompañará mientras se enfrenta a la maternidad en solitario, a la condena social, al desengaño y a la devastación del amor no correspondido.⁣⁣⁣⁣ ⁣ #yukotsushima #territoriodeluz #impedimenta #editorialimpedimenta