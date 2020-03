Diego Epifanio: «Si la liga no sigue, lo más lógico sería que no hubiera acensos ni descensos»

0

Tampoco en el cuerpo técnico del Leche Río Breogán se discute la decisión del club de acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo para aplacar las secuelas económicas de la crisis abierta por el maldito coronavirus. A la espera de conocer los pormenores de un ERTE sobre el que recibirán respuesta en las próximas horas, el entrenador breoganista, Diego Epifanio (Burgos, 1978), valora la medida como «la más lógica» y la menos dañina para el personal del club. El patrón del equipo lucense pasa el período de confinamiento en su hogar burgalés junto a su mujer y sus dos hijos.

—Pregunta ineludible. ¿Cómo lleva el encierro?

—Supongo que como el resto de españoles, tratando de ser optimista y adaptándome lo que mejor que se pueda a esta situación tan extraordinaria. Sigo viendo mucho baloncesto y formándome, pero bajo un formato completamente distinto al estar las 24 horas encerrado en casa. Como todos, quiero que esto pase cuanto antes aunque nos permite dedicarle a la familia el tiempo que no puedes durante la temporada.

—En condiciones normales ve 14 partidos a la semana. ¿El atracón de básquet es mayor ahora?

—Las competiciones están interrumpidas. No hay ACB, ni Euroliga, ni NBA..., entonces aprovecho para aprender con otras cosas como clínics, charlas..., casi todo enfocado en conocer más en detalle otras maneras de trabajar. También aprovecho para analizar muchos aspectos del equipo y encontrar la fórmula para mejorar. Fuera del básquet, el tiempo se lo dedico a mi familia. Hemos establecido unos horarios de estudio y juego para los niños y mi mujer y yo nos vamos alternando las funciones.

—Cada jugador recibe prácticamente a diario deberes del preparador físico, Jaime Capellá. ¿También le llegan al técnico?

—Sí, sí... Nos manda el trabajo a todos. Yo trato de hacerlo con los niños como clase de educación física. De los cuatro que conformamos el cuerpo técnico, soy el que menos en forma está.

—El club está a punto de recibir una respuesta a la petición del ERTE. ¿Cuál es su opinión sobre esta medida?

—Todos queremos desarrollar nuestro trabajo, pero también somos conscientes de la situación atípica en la que nos encontramos y entendemos perfectamente que el club haya tomado esa medida. Nuestras condiciones económicas se pueden ver afectadas, pero creemos que el club ha hecho lo que tenía que hacer para preservar su futura actividad. Estamos en un escenario en el que todos debemos hacer un esfuerzo. Gobierno, empresas y trabajadores tenemos que intentar que este virus nos afecte lo menos posible a todos.

—¿Les ha adelantado algo el club sobre las condiciones del ERTE?

—No. Supongo que una vez que se apruebe nos detallarán las condiciones.

—¿Cuál es el mensaje que les llega desde la cúpula?

—Lo primero que nos piden es responsabilidad individual, insisten en que lo primero es la salud del personal y su entorno. El deseo del club es volver a competir y explican que el ERTE es la mejor medida para estar preparado por si se reanuda la liga.

—No parece muy razonable reanudar la liga sin conceder un plazo para una nueva puesta a punto de los equipos.

—Nosotros estamos en permanente contacto con ellos, el preparador físico les manda trabajo para hacer y mantener la formar, pero todo esto no basta. Si se reanudase la competición, supongo que la federación entenderá que los jugadores necesitarán un tiempo para volver a estar preparados para competir. No es la misma la exigencia en un entrenamiento en la cancha que en el salón o la terraza de tu casa, eso es evidente.

—Esta es otra de las razones que llevan a pensar que la liga se suspenderá definitivamente.

—No lo sé, la verdad. Tengo mis dudas. Está claro que lo primero es la salud y cumplir a rajatabla el estado de alarma, pero tanto los clubes como los profesionales tenemos mucho en juego y seguro que se tendrá en cuenta. Mi impresión en estos momentos es que el porcentaje de posibilidades de que se reanude la liga es el mismo que el de que se suspenda de manera definitiva.

—¿Qué cree que pasará si finalmente se da por terminado el campeonato? ¿Prevalecerá la clasificación actual?

—Como ya he dicho, ojalá podamos volver a competir, no sé cuándo ni cómo, porque eso significaría que la emergencia sanitaria ha terminado, pero si no es así, creo que la decisión más justa, siendo injusta, sería declarar la temporada como nula. En una competición como la nuestra todavía quedan 10 jornadas, un play-off de ascenso, una final four... Pueden pasar muchas. Por eso creo que si la liga no sigue, lo más lógico sería que no hubiera ascensos ni descensos.

—Opinan algunos expertos que nada volverá a ser como antes en el deporte tras el COVID-19.

—Ojalá esto nos impulse a dar un cambio en cuanto a valores y prioridades en la vida. Debería servir de lección. ¿Deportivamente? Es posible que esto traiga una crisis a nivel empresarial y eso implicará menos apoyo al deporte. En momentos de dificultad los patrocinadores tienen otras preocupaciones. Puede que esto debilite a los clubes tanto profesionales como aficionados,