Adiós a Francisco Varela, referente periodístico en Galicia y siempre solidario

Francisco Varela, en el año 2016, recogiendo en Vigo un premio por un artículo del sector naval Óscar Vázquez

Galicia ha perdido a un referente periodístico y a una persona de una calidad humana excepcional. El ferrolano Francisco Varela falleció en la madrugada de este jueves a los 73 años a causa de una complicada enfermedad. Y solo unos días después de que recibiese la noticia de que su empeño y el de su familia había conseguido limpiar la memoria de su padre, logrando de manera pionera en los tribunales que se declarase nulo el consejo de guerra contra él durante el franquismo.

Francisco Varela desempeñó toda su carrera periodística en La Voz de Galicia en Ferrol, donde se incorporó el 1 de febrero de 1973, y se jubiló en septiembre de 2017. Pasó por numerosas secciones en sus inicios —desde laboral hasta información municipal—, pero se especializó posteriormente en la información judicial, donde dejó una huella profunda. Su hermano José Varela —que también desarrolló toda su carrera periodística en La Voz— no duda en definir su labor como la de un «sabueso» de la información. «Si algo le olía a noticia, iba a por ella, y no cejaba en su empeño hasta conseguirla», recordaba esta mañana. Su incansable trabajo, y ese empeño durante años, fue decisivo, por ejemplo, para que se reconociese el amianto que afectó a tantos y tantos trabajadores de los astilleros como enfermedad profesional. También fue muy destacada su labor en la lucha por la memoria democrática.

Hombre de fuertes convicciones, tanto en su labor periodística como en su vida cotidiana desprendía bonhomía y solidaridad. Tras jubilarse, pasó a integrarse en la directiva de la asociación ferrolana de lucha contra las drogodependencias Asfedro, donde trabajó en numerosos frentes para mejorar las condiciones y servicios de una comunidad terapéutica que desarrolla una labor fundamental para Ferrolterra.

Como resulta imposible resumir en estas líneas todo lo que nos ha dejado como ser humano, este puede ser un buen ejemplo. Una compañera suya recordaba hoy una ocasión en la que Paco se encontró en la calle con una pareja sin recursos y con un recién nacido, y se dirigieron a él para pedirle algo de dinero dada su situación. Ni corto ni perezoso, se dirigió con ellos a un establecimiento para comprarles una sillita para el bebé. Así era Paco Varela.

Su impulso era su familia, con su mujer Teresa, sus hijas Violeta y Carmela, y sus hermanos José y Antonio (conocido como Tonecho), gaiteiro y luthier fallecido el 25 de julio de 2017. Su cuna, el barrio de Canido, donde nacieron y se criaron. Y Ferrol, la ciudad que quería con todo su corazón. Al luto de sus familiares se une el de muchísimas amigas y amigos y el de toda su otra familia, la de La Voz de Galicia. Su casa.

Los restos mortales de Francisco Varela se encuentran en el Tanatorio San Lorenzo de Ferrol. El entierro tendrá lugar mañana, viernes, a las 12.00 horas en el cementerio municipal de Catabois. Paco. Nos dejas muy, muy tristes a todos. Aunque sabemos que no nos querrías ver así. Pero tu recuerdo se queda con nosotros. Y es de los que perdura. Porque no dejarás de luchar.