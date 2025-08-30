Entierro social en Cabanas para el hombre que falleció el 7 de junio en Ferrol

Los restos de Juan recibirán por fin sepultura hoy en el cementerio de O Peteiro, en Cabanas, o al menos así está previsto. El cadáver de este hombre, que falleció el 7 de junio en el Hospital Arquitecto Marcide, en Ferrol, y permanece desde entonces en las cámaras frigoríficas del centro sanitario, fue incinerado ayer y el sepelio está programado para este mismo día. El hombre residía en la residencia de mayores DosmusVi de Laraxe, en el municipio cabanés. Enfermó e ingresó en el hospital, donde murió hace ya casi tres meses.

Ninguno de sus tres hijos quiso hacerse cargo de darle sepultura, por lo que el caso acabó derivando en el concello donde estaba empadronado. El departamento de servicios sociales del área sanitaria de Ferrol contactó con el Ayuntamiento para que asumiera la organización del sepelio. Pero la tramitación se alargó, puesto que el Concello recurrió al juzgado y exigió, desde el principio, garantías legales para evitar posteriores reclamaciones por parte de los descendientes del fallecido.

El alcalde, el popular Fernando Couce, confirmó ayer que los tres hijos habían presentado la renuncia. «Por eso, procedemos a ejecutar nosotros las acciones», indicó. Pero la Sociedade Veciñal Cemiterio de Cabanas O Peteiro, que gestiona la necrópolis, permanecía a la espera de la firma del convenio de colaboración con el Concello, que estaba pendiente, «para ter cobertura legal». «Ademais, o acordo só é para falecidos na parroquia de Cabanas, e este home estaba empadroado en Laraxe», añadió.« Finalmente, o cemiterio acollerá os restos por responsabilidade e porque está nos seus fins garantir sepultura digna», explicaron anoche los vecinos.