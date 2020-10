As Pontes rindió tributo al queso y a la miel de Galicia

0

La Voz de Galicia r. l.

ferrol / la voz 11/10/2020 22:04 h

As Pontes de García Rodríguez rindió homenaje, durante todo el fin de semana, al queso y la miel de Galicia. Y lo hizo un año más, como es tradición ya, en la parroquia de Goente.

Allí, por iniciativa del Concello pontés, y con la colaboración de la Casa do Mel y de las Queserías do Eume, se celebraron desde actividades didácticas hasta certámenes, además, cómo no, de catas de productos gastronómicos.

Los últimos avances

Quienes acudieron a las Xornadas de Exaltación do Queixo e do Mel tuvieron ocasión, además, de conocer los últimos avances en torno a cuestiones tan candentes en el mundo de la apicultura como el control de la plaga de la avispa velutina. Y también se habló de cómo criar, para las colmenas gallegas, abejas reina que por sus características permitan mantener el «fondo xenético» más adecuado.