El TSXG desestima la petición de Concello y ANPA para evitar el cierre de un colegio de As Pontes

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia

as pontes / la voz 06/09/2017 05:00 h

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado la petición del Concello de As Pontes y la Asociación de Nais e Pais de Alumnos del CPI Monte Caxado para suspender el decreto de reorganización de centros de la Consellería de Educación, en vigor desde el pasado 22 de junio, que establece el cierre del colegio. Los dos autos emitidos por el alto tribunal coinciden, según explica la consellería, y ninguno comparte que «a atención pedagóxica que se dispensa aos alumnos do CPI Monte Caxado non poida ser alcanzada nos centros aos que se adscriben [tras la reorganización]». Los estudiantes de infantil y primaria de este centro han quedado adscritos al CEIP A Magdalena, ubicado al lado, y los de secundaria, al IES Moncho Valcarce.

«Os obxectivos do ensino nos niveis de infantil, primaria e secundaria son idénticos [...], e a oferta e atención aos alumnos é homologable», esgrime el alto tribunal. Argumenta, además, que «as ratios de alumnos por profesor poderían resultar inferiores incluso ás que tiñan no Monte Caxado, xa que a integración levará aparellado o desdobramento de unidades». Y no considera previsible «que haxa de producirse o prexuízo alegado» por el Concello y la ANPA.

El TSXG sostiene que la integración en el CEIP A Magdalena no supondrá merma en la atención psicopedagógica de los escolares con necesidades especiales, ya que contarán con «dous ou tres especialistas en pedagoxía terapéutica, outro de audición e linguaxe, e un orientador [...], polo que a atención, lonxe de empeorar haberá de mellorar».

Necesidades especiales

Concello y ANPA solicitaban la suspensión de la entrada en vigor del decreto en lo relacionado con los centros educativos del municipio de As Pontes. Alegaban, entre otros motivos, que se vulneraba el derecho de las familias a elegir centro docente para sus hijos. E insistían en reclamar atención a la diversidad para los 63 alumnos con necesidades educativas especiales. También consideraban injustificado el decreto y alertaban de los perjuicios «irreparables ou de difícil reparación» para el alumnado que implicaría su aplicación.

Las protestas de la comunidad educativa pontesa, con respaldo del Concello, colectivos empresariales y vecinos, comenzaron nada más conocerse el decreto y han continuado durante todo el verano. En las últimas semanas, el grupo en defensa de la enseñanza pública constituido en la localidad se ha dirigido en varias ocasiones al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, para solicitar una moratoria en la medida que supone la desaparición del CPI Monte Caxado. Y han recabado 1.400 firmas en apoyo de esta reivindicación.

El lunes se votó el nuevo horario del CEIP A Magdalena y la mayoría se decantó por la jornada continua, de 9.40 a 14.40 horas, que no satisface a los padres del CPI Monte Caxado.