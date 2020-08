Cabanas organiza una ruta y una charla para presentar el proyecto Camiños de Identidade

0

CABANAS 20/08/2020 21:50 h

Cabanas es uno de los cinco concellos gallegos que participan en el proyecto Camiños de Identidade, que pretende «pór en valor a zona rural, mediante a creación dun novo produto turístico que busca combinar a riqueza do entorno natural, do patrimonio cultural e da produción artesá». Se presentará el día 29 con una ruta por las Fragas do Eume y una mesa redonda. Inscripción en info@amarelas.es o el 655 645 804.