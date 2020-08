El delantero brasileño Natham Palafoz aterriza en el Racing

View this post on Instagram

É com muito prazer que anunciamos o empréstimo do nosso atleta @nathan_palafoz do Corinthians para o Racing de Ferrol, da Espanha. Ele está indo para um clube organizado e que tem um projeto ambicioso. Estamos muito confiantes nessa nova oportunidade e desejamos toda sorte a ele. Obrigado por confiar no nosso trabalho! Vamos juntos! @jmjr89 @bgleizer @heitorgsv @33andrezinho @oficialnifc