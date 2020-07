Cabanas creará el primer Centro de Interpretación do Medio Mariño de la zona con ayuda del GALP

0

Fiestas gastronómicas, material para las Cofradías de Pescadores o un impulso para proyectos municipales son algunos de los proyectos presentados este año en la comarca a las ayudas del GALP Golfo Ártabro Norte.

Destaca la iniciativa en la que trabaja Cabanas, que busca desarrollar el primer Centro de Interpretación do Medio Mariño de la zona. «Será o primeiro centro galego de esta temática, combinando a parte de ría en Cabanas coa parte do río Eume, porque estamos na desembocadura destas dúas importantes zonas», destacó Iago Varela, concejal de Promoción Económica, Innovación Tecnolóxica, Urbanismo, Medio Ambiente e Participación Veciñal.

El centro se habilitará al lado de la caseta de Turismo, en el parque do Areal, como una nueva construcción modular. «O plantexamos como un pequeno edificio modular para acoplarse ao lado da caseta, que xa é deste formato e ten outro módulo de baños», detalla el teniente de alcalde. La idea es que este centro se convierta en epicentro de actividades relacionadas con el mundo marino, albergue exposiciones, un catálogo de imágenes antiguas o sea aula para cursos temáticos como de redeiras. Otra de las ideas en las que también trabajan es vincular a esta temática la embarcación que realizaba las rutas adentrándose en el río Eume. Supondrá un presupuesto de 127.292 euros de los cuales, la propuesta de financiación del GALP es de 84.337 euros. «O fixamos en tres anualidades, a idea é este ano facer o rexistro da marca e o deseño do centro, para o ano que ven a habilitación do edifico, e o 2022 completar as actividades e exposición para poñelo a pleno funcionamento», detalla Varela.

Este es solo uno de los proyectos propuestos por el GALP para financiar al amparo de las ayudas de Desenvolvemento Local que promueve la Consellería do Mar, administración que deberá ratificar la relación de propuestas. En la zona se beneficiarán una veintena de ideas como la solicitud de la Cofradía de Pescadores de Mugardos de fondos para la fiesta de exaltación de la almeja, la de la cofradía ferrolana para la compra de un furgón y la renovación de equipos informáticos, la de la entidad de Barallobre para la adquisición de un remolque o la del ente aresano para el proyecto Remolcares.

También están incluidos en esta lista otros proyectos como el del Concello de Ares para la mejora de la accesibilidad en las inmediaciones de la playa de O Raso, el proyecto del Concello naronés Narón productos da ría, el plan municipal de formación y promoción turística Fene Mar ao Vivo, o la adquisición de vehículos isotérmicos para puestos del mercado de Pontedeume