Hallan en Málaga parte del tesoro del último gran capo de la mafia Denaro

Matteo Messina Denaro fue detenido en 2023 en su Sicilia natal tras 30 años prófugo. CARABINIERI | REUTERS

Matteo Messina Denaro, el último capo histórico de la Cosa Nostra, la mafia siciliana, falleció en septiembre del 2023 en la cárcel de L'Aquila a consecuencia de un cáncer, después de haber sido arrestado ocho meses antes tras pasarse 30 años en busca y captura, en los que llegó a encabezar la lista de los criminales más peligrosos de Italia. En una muestra más del inmenso poder que llegó a acumular, han tenido que pasar más de tres años desde su detención para encontrar parte del tesoro que acumuló este mafioso sobre el que pesaban varias condenas en rebeldía a cadena perpetua, al estar implicado en decenas de asesinatos.

El descubrimiento se produjo este jueves con una importante operación desarrollada en Italia por la Guardia de Finanzas y en la que colaboró la Policía Nacional, con intervenciones en Málaga, Marbella, Benahavís y Puerto Banús. Los agentes, que por el momento han realizado tres detenciones, se incautaron de bienes, inversiones y efectivo por un valor estimado de unos 200 millones de euros.

Leer más: Así era el escondite de Messina Denaro: perfumes caros, ropa de marca y muebles de lujo

Los tentáculos de la red de testaferros y finanzas internacionales tejida durante décadas por Messina Denaro, en la cúspide del clan de Trápani de la Cosa Nostra, no solo llegaba a España. También se extendía por Andorra, Gibraltar, las Islas Caimán, Luxemburgo, Suiza, Líbano y el Principado de Mónaco. La investigación partió de un aviso de las autoridades andorranas ante las sospechas originadas por una mujer proveniente de la localidad siciliana de Campobello di Mazara con gran disponibilidad de fondos financieros. Comenzaron así las indagaciones que permitieron destapar la importante red internacional utilizada por los mafiosos desde los años 80 del siglo pasado para lavar el dinero negro proveniente del narcotráfico.

La Guardia de Finanzas señaló en un comunicado que en el vértice de esta organización criminal estaba Messina Denaro. También celebró «de un modo especial», las «intensas sinergias» con la Policía Nacional española, que hicieron posible que se desarrollaran escuchas y otras investigaciones de manera paralela a las realizadas en Italia, contribuyendo así a destapar la trama.

Inmuebles en la Costa del Sol

Entre los bienes incautados destacan 22 inmuebles, algunos de ellos de lujo, ubicados en la zona más exclusiva de la Costa del Sol, en localidades como Marbella, Benahavís y Puerto Banús En nuestro país estaban registradas además cinco empresas utilizadas para gestionar sus inversiones y patrimonio por parte de los presuntos criminales, que también contaban con dos firmas en Gibraltar y otra en las Islas Caimán, consideradas un paraíso fiscal.

En la operación se descubrieron además 12 kilogramos de oro, otros metales preciosos y un importante paquete de acciones de un banco libanés. La presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia, Chiara Colosimo, consideró que la operación tiene una «extraordinaria importancia» y alabó la cooperación entre investigadores italianos operativos de otros países.