Prioridad nacional: un principio que ya existe en otros países

EL presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, la primera ministra itlaliana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz. JEANNE ACCORSINI

La «prioridad nacional» introduce en España un concepto que ya existe en otros países. Francia Priorité nationale. En Francia, la préférence nationale fue teorizada en 1985 por el Club de l'Horloge y adoptada por el