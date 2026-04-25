Prioridad nacional: un principio que ya existe en otros países
MADRID / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El concepto fue acuñado por la extrema derecha francesa y tanto Estados Unidos como Alemania, Reino Unido, Dinamarca o Suecia establecen limitaciones a los inmigrantes en el acceso a las prestaciones sociales25 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La «prioridad nacional» introduce en España un concepto que ya existe en otros países. Francia Priorité nationale. En Francia, la préférence nationale fue teorizada en 1985 por el Club de l'Horloge y adoptada por el