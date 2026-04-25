Prioridad nacional: un principio que ya existe en otros países

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

EL presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, la primera ministra itlaliana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.
EL presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, la primera ministra itlaliana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz. JEANNE ACCORSINI

El concepto fue acuñado por la extrema derecha francesa y tanto Estados Unidos como Alemania, Reino Unido, Dinamarca o Suecia establecen limitaciones a los inmigrantes en el acceso a las prestaciones sociales

25 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La «prioridad nacional» introduce en España un concepto que ya existe en otros países.  Francia Priorité nationale. En Francia, la préférence nationale fue teorizada en 1985 por el Club de l'Horloge y adoptada por el

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 80% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete hoy