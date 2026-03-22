Iolanda Segura, protavoz del sindicato mayoritario de docentes de Cataluña: «¿Illa?, ni una mala palabra ni una buena acción»
BARCELONA / E. LA VOZ
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Decenas de miles de profesores tomaron las calles de Barcelona el viernes para protestar por sus condiciones salariales y laborales. Los docentes catalanes mantienen el pulso a la Generalitat23 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los docentes catalanes mantienen su pulso a la Generalitat de Salvador Illa, tras cinco días de huelga. Unos 35.000 docentes catalanes, 100.000 según la organización, tomaron las calles de Barcelona el viernes para protestar por