Vox acusa al PP de intentar sabotear los pactos autonómicos alentando a los críticos: «Es todo un cuento chino»

José María Figaredo Wifredo García | EFE

El secretario general de Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, afirma que el PP está tratando de sabotear los pactos autonómicos de gobierno mediante el fomento de las denuncias de los sectores críticos de su formación. Figaredo ha negado este viernes, según informa Efe, la existencia de una crisis interna o de cuentas irregulares en Vox. Ha calificado de «crónica rosa» las acusaciones de falta de democracia y las dudas sobre la financiación vertidas por los «díscolos», y ha vuelto a acusar a Génova de orquestar este «cuento chino» y esta «telenovela». Según ha explicado, los críticos realizan estas denuncias porque la dirección nacional del PP «algo habrá prometido» a «quienes están a la cabeza montando estos líos». Para corroborar su afirmación, ha añadido que tiene constancia de reuniones entre altos dirigentes de Génova —que «son gallegos y que antes venían de otro partido»— y «algunas de las personas que están montando este follón».

Figaredo argumenta que al PP le «incomodan» los acuerdos con Vox en las comunidades autónomas porque «romperían su relato». Por ello, sostiene que tratan de boicotearlos, como —apuntó— ha sucedido anteriormente cuando estaban a punto de materializarse y, «de repente, se meten en medio los hombres de Génova para desdecir lo que se había pactado».

«Están en el boicot», ha insistido en alusión a la dirección nacional popular, mientras subraya que «las relaciones con las regiones van muchísimo mejor». Además, ha defendido que «Vox es el partido que más democracia interna tiene en España» y ha señalado que le resulta irónico que «de repente la gente se caiga del caballo y diga ahora: 'falta democracia'», cuando los estatutos fueron aprobados por «todos los que ahora los denuncian».

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Finalmente, ha recalcado que las cuentas son públicas —disponibles en la web del partido— y están depositadas en el Tribunal de Cuentas. Por ello, ha instado a los críticos a denunciarlas formalmente si consideran que existe alguna irregularidad, en lugar de «esparcir un rumor absurdo». «Es que es todo un cuento chino», ha lamentado. Al ser preguntado por la salida de los críticos de la cúpula, ha concluido: «Si vamos a hablar de crónica rosa, mejor que me vaya y traigan a un comentarista».