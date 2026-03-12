Hacienda detecta sobrecostes millonarios en las adjudicaciones investigadas en la trama Cerdán-Ábalos
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Un informe de la Intervención del Estado cuestiona la puntuación basada en los «juicios de valor» de los contratos de Adif y Carreteras12 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha detectado diversas irregularidades y sobrecostes millonarios en varios contratos de obra pública vinculados al Ministerio de Transportes que, supuestamente, fueron amañados por la trama corrupta