Díaz entra en campaña por primera vez tras su renuncia a ser candidata

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el candidato de IU-Sumar-Verdes Equo a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, durante un encuentro con comités de empresas en situación de ERE o deslocalización, en Valladolid.
12 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, protagonizó ayer en Castilla y León su primer acto de campaña tras anunciar su renuncia a ser candidata en las próximas elecciones. Eludió, sin embargo, participar en un

