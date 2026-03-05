Lucía, Xabi, Celia, Eunate y Lluna, las vidas truncadas en Santander

Varias personas durante el minuto de silencio en homenaje a los estudiantes fallecidos en el derrumbe de una pasarela costera en El Bocal de Santander Nacho Cubero | EUROPAPRESS

Podían haber sido nueve. O diez. Cuando en la despedida de los 'Erasmus +' en el CIFP La Granja este grupo de amigos planeó terminar el día con un paseo por La Maruca para decir adiós