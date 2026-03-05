Lucía, Xabi, Celia, Eunate y Lluna, las vidas truncadas en Santander

Ángela Madrazo SANTANDER / COLPISA

Varias personas durante el minuto de silencio en homenaje a los estudiantes fallecidos en el derrumbe de una pasarela costera en El Bocal de Santander
Continúan las labores en la costa y en el mar para localizar a Elena Sirbu, la estudiante desaparecida; el grupo, «majísimo y muy unido», despedía a las tres alumnas que se marchaban de Erasmus a Irlanda

05 mar 2026 . Actualizado a las 10:05 h.

Podían haber sido nueve. O diez. Cuando en la despedida de los 'Erasmus +' en el CIFP La Granja este grupo de amigos planeó terminar el día con un paseo por La Maruca para decir adiós

