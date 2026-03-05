Alicia Gallego: «No creemos en esta comunidad autónoma: ha sido un fracaso»
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA
La candidata de la Unión del Pueblo Leonés exigirá una consulta popular sin son la llave del Gobierno de Castilla y León tras los comicios del 15 de marzo06 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Alicia Gallego es la única mujer candidata entre todos los partidos con opciones viables de conseguir un escaño en las Cortes de Castilla y León. Alcaldesa de Santa María del Páramo desde hace más de