Vox vota en contra de la investidura de María Guardiola, que deberá volver a presentarse este viernes

Almudena Santos MADRID / COLPISA

La candidata popular a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, al finalizar la segunda jornada de la sesión de investidura, este miércoles en Mérida.
La formación de Santiago Abascal defiende estar dispuestos a seguir negociando la investidura de la candidata popular, pero exigen «garantías» de que se cumpla el posible acuerdo al que lleguen ambas formaciones

04 mar 2026 . Actualizado a las 19:38 h.

Vox votó en contra en la sesión de investidura de María Guardiola como presidenta, por lo que tendrá que esperar a la segunda sesión, prevista para mañana, para volver a intentarlo. A lo largo de toda

