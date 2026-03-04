Vox vota en contra de la investidura de María Guardiola, que deberá volver a presentarse este viernes
MADRID / COLPISA
La formación de Santiago Abascal defiende estar dispuestos a seguir negociando la investidura de la candidata popular, pero exigen «garantías» de que se cumpla el posible acuerdo al que lleguen ambas formaciones04 mar 2026 . Actualizado a las 19:38 h.
Vox votó en contra en la sesión de investidura de María Guardiola como presidenta, por lo que tendrá que esperar a la segunda sesión, prevista para mañana, para volver a intentarlo. A lo largo de toda