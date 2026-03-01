El Gobierno asume que tampoco podrá contar con Esquerra para aprobar los Presupuestos

El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, en una intervención en el Congreso. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Ya no es solo que no cuente con Junts y Podemos. El Gobierno asume ahora que tampoco hay posibilidad de acuerdo con ERC para aprobar, más de dos años después del inicio de la legislatura, unos Presupuestos Generales del Estado. El plazo que se había marchado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para cumplir la promesa de Pedro Sánchez de presentar a la Cámara un proyecto que por fin sustituya al de 2023, arrastrado desde su anterior mandato y prorrogado ya en tres ocasiones, acaba a finales de marzo. Y las cosas pintan mal.

La situación se ha puesto cuesta arriba con los republicanos a cuenta del rechazo del Ejecutivo a la cesión de la gestión del IRPF a Cataluña, un compromiso asumido para sacar adelante la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El Gobierno esgrime que no se desdice de nada, pero que la fórmula reclamada por la formación que dirige Oriol Junqueras en la proposición de ley que registró en el Congreso, y luego retiró para facilitar el diálogo, no es asumible.

Fuentes gubernamentales señalan que «siempre hay caminos transitables» y no cierran la puerta a acabar llegando a un entendimiento, como ocurrió el pasado enero con la polémica reforma del sistema de financiación autonómica, secundado por ERC pese a distar mucho de ser la suerte de concierto catalán que arrancó en la negociación para situar al líder del PSC al frente del Gobierno autonómico. Sin embargo, la postura de Montero, que compagina el cargo de ministra de Hacienda con el de candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, parece inamovible.

Es posible que la ministra ni siquiera esté ya en el Congreso cuando, llegado el caso, haya que defender las Cuentas públicas en la Cámara baja. Su intención es dejar el cargo en cuanto Juanma Moreno convoque los comicios, lo que se espera en abril, pero fuentes de su Ministerio aseguran que su marcha no alterará el cuadro. «Es lógico que Esquerra personifique en ella sus ataques, pero su posición es la del Gobierno. Ahora bien, si llega otro ministro con la habilidad suficiente para acercar criterios —añaden—, bienvenido sea».