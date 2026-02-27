La jefa de prensa de Mazón informó a los medios de que el presidente estaba en el Palau a las 18 horas «por suposiciones»

A. Rallo VALENCIA / COLPISA

Maite Gómez, la jefa de prensa del president de la Generalitat el 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón, a su llegada al juzgado de Catarroja.
Maite Gómez, la jefa de prensa del president de la Generalitat el 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón, a su llegada al juzgado de Catarroja. Ana Escobar | EFE

La responsable, que viajó con el dirigente al Cecopi, entendió que esa tarde su jefe «estaba informado de la emergencia»

27 feb 2026 . Actualizado a las 21:21 h.

La jueza de la dana continúa este viernes con las diligencias encaminadas a aclarar el papel de Carlos Mazón el día de la emergencia. Las pesquisas alrededor del expresidente de la Generalitat Valenciana se mantienen pese a que

