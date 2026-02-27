La jefa de prensa de Mazón informó a los medios de que el presidente estaba en el Palau a las 18 horas «por suposiciones»
VALENCIA / COLPISA
ESPAÑA
La responsable, que viajó con el dirigente al Cecopi, entendió que esa tarde su jefe «estaba informado de la emergencia»27 feb 2026 . Actualizado a las 21:21 h.
La jueza de la dana continúa este viernes con las diligencias encaminadas a aclarar el papel de Carlos Mazón el día de la emergencia. Las pesquisas alrededor del expresidente de la Generalitat Valenciana se mantienen pese a que