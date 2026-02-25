Los golpistas aseguraron que el dinero con el que se pagó a ETA la liberación del empresario Suñer salió del Banco de España
COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El valenciano fue secuestrado en enero, antes del 23-F, y los documentos de la vista oral del Consejo de Justicia Militar apuntan que fueron «los generales Aramburu y Toquero» los que sacaron los 325 millones25 feb 2026 . Actualizado a las 17:50 h.
Luis Suñer fue secuestrado por la banda terrorista ETA el 13 de enero de 1981. Dos días después, un hombre llamó a El Diario Vasco para reivindicar en nombre de ETA el secuestro del empresario