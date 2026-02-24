El Gobierno desclasificará hoy documentos del 23F, 45 años después del golpe
MADRID / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Las comunicaciones de Juan Carlos I, la actuación del Cesid, el conocimiento de potencias extranjeras o si hubo contactos previos con partidos políticos son algunas de las incógnitas por desvelar. El PP ve una «cortina de humo» en el anuncio de Pedro Sánchez y la izquierda lo considera insuficiente24 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Consejo de Ministros desclasificará hoy, 45 años después del golpe de Estado del 23F de 1981, los documentos vinculados a la asonada militar. Lo anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un