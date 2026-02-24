El Gobierno desclasificará hoy documentos del 23F, 45 años después del golpe

El coronel Antonio Tejero cuando irrumpió, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados el 23F durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo MANUEL P. BARRIOPEDRO

El Consejo de Ministros desclasificará hoy, 45 años después del golpe de Estado del 23F de 1981, los documentos vinculados a la asonada militar. Lo anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un