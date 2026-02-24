El Gobierno desclasificará hoy documentos del 23F, 45 años después del golpe

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

El coronel Antonio Tejero cuando irrumpió, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados el 23F durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo
El coronel Antonio Tejero cuando irrumpió, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados el 23F durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo MANUEL P. BARRIOPEDRO

Las comunicaciones de Juan Carlos I, la actuación del Cesid, el conocimiento de potencias extranjeras o si hubo contactos previos con partidos políticos son algunas de las incógnitas por desvelar. El PP ve una «cortina de humo» en el anuncio de Pedro Sánchez y la izquierda lo considera insuficiente

24 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Consejo de Ministros desclasificará hoy, 45 años después del golpe de Estado del 23F de 1981, los documentos vinculados a la asonada militar. Lo anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un

