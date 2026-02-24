ADIF retiró pruebas del accidente de Adamuz sin autorización de la jueza y de madrugada

Melchor Sáiz-Pardo MADRID | COLPISA

Uno de los trenes implicados en el accidente de Adamuz
Uno de los trenes implicados en el accidente de Adamuz Susana Vera | REUTERS

Transporte pretexta que el día que se llevó el material «no pesaba ninguna medida cautelar» pero la Guardia Civil recuerda que hasta días después no tuvo autorización para entrar en la zona 0

24 feb 2026 . Actualizado a las 09:42 h.

La investigación judicial del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas y resultaron heridas otras 120 el pasado 18 de enero, ha destapado graves irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas

