El abogado de la agente que denunció al jefe policial dice que hay más víctimas y agresores

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, durante una rueda de prensa en la época de la epidemis del covid-19 Europa Press

La querella por agresión sexual presentada por una inspectora contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional ha «abierto una espita» para que otras agentes expongan casos similares de comportamientos inapropiados por parte de la «cúpula policial». Así lo aseguró este viernes el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, quien explicó que varias mujeres policías que han sufrido esos abusos han contactado con él para exponerle sus casos. Entre ellos estaría el de una mujer policía que denunció «acoso laboral y sexual» por parte de otro comisario de la cúpula policial.

Esos comportamientos se denunciaron internamente y el resultado fue que se informó inmediatamente a los denunciados para que, según el abogado, «las pudieran represaliar», de forma que la denunciante «quedó a su merced». El letrado, que aseguró estar recibiendo «presiones», se ha ofrecido a esas mujeres para asesorarlas y, si tienen pruebas, «armar esa denuncia». «Estos señores se creían por encima del bien y del mal», indicó.

Marlaska habla con el abogado

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se puso este viernes en contacto con este abogado, le trasladó su apoyo a la víctima y se puso a disposición de su clienta. Interior no quiso, sin embargo, confirmar este extremo «por respeto a la víctima». La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya contactó con él el pasado jueves y se ofreció a hablar directamente con la inspectora para «ayudarla y arroparla». «Estamos permanentemente abiertas a cualquier reunión, a acudir a cualquier escucha que pueda aliviar, aunque sea momentáneamente, a las víctimas», señaló la ministra.

La defensa de la víctima agradeció a la sustituta provisional de González en la jefatura policial, Gemma Barroso, la buena atención que les ha dispensado. Explicó que esta se reunió el jueves directamente con la inspectora, que ya cuenta con protección de escoltas las 24 horas debido a que «se ha filtrado su identidad». Ella está «muy aterrada» y pretende proteger su integridad y la de su familia.

La defensa entregó este viernes a la jueza la grabación de 40 minutos del momento de la agresión sexual, así como los mensajes de intimidación de WhatsApp que le envió su agresor, en los que implícitamente reconoce los hechos, y las grabaciones de las llamadas del número dos del DAO, Óscar San Juan, en las que trató de coaccionarla para que mantuviera silencio, además de los informes médicos sobre su estado de salud.

El abogado explicó que han pedido a la magistrada que sea la Guardia Civil, y no la Policía Nacional, quien analice la veracidad de esos audios porque no se fían de una cúpula policial que fue nombrada por el DAO, y no saben «hasta dónde llegan sus tentáculos».

El hecho de que la inspectora agredida fuera destinada a un puesto en el mismo edificio en el que trabajaba su agresor se produjo porque, cuando ascendió a ese rango policial, solicitó destinos en Madrid. «Ella entendió que le correspondió ese destino porque era el puesto que le tocaba aritméticamente», explicó el abogado. Pero ahora, después de todo lo ocurrido, tiene «sospechas» de que «el DAO o su brazo ejecutor» hubieran intervenido para que fuera destinada allí. Cuando la inspectora llegó a su nuevo puesto, González la llamó a su despacho, lo que le produjo un trastorno ansioso-depresivo reactivo a agresión sexual que llevó a que el 28 de julio recibiera la baja.

El Gobierno elevó este viernes el tono para desmarcarse del presunto agresor, hasta el punto de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, indicó que «ninguna organización humana está libre de que en su seno haya comportamientos machistas, agresiones, acosos, haya cerdos machistas que acosan a las mujeres».

Incidente del DAO en Valladolid

La diferencia, sostuvo el ministro, es cómo se actúa. Indicó que, cuando el caso afecta a un gobierno socialista o al PSOE, «en horas están fuera», mientras que «cuando afecta a otras organizaciones, como es el caso del PP, se protege al presunto agresor y se denigra a la víctima».

El PP, por el contrario, insistió en la hipótesis de que el ministro Marlaska encubrió los hechos. «No nos cabe en la cabeza que no lo sepa», dijo la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Fúnez, porque, según dijo, González fue fichado y blindado en el cargo por el ministro.

En paralelo a la investigación judicial, se van conociendo más datos del comportamiento impropio del que fue máximo responsable uniformado de la Policía Nacional, antes incluso de acceder a ese cargo. González fue investigado en 1998 tras protagonizar un altercado en un prostíbulo de Valladolid denominado El Latino, en el que llegó a sacar su arma en un enfrentamiento, junto a otros policías, con los agentes de seguridad del local.

Según publicó ayer The Objective, estos persiguieron en coche al grupo de policías hasta que González Jiménez se refugió en la antigua comisaría-cuartel de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Valladolid. El exjefe policial prestó declaración en comisaría y el incidente quedó sin consecuencias disciplinarias y fue ocultado durante años.

En ese altercado habría estado involucrado también, según estas fuentes, Juan Carlos Bará Torres, entonces inspector jefe de la UIP con base en Vigo, creada en 1993 para cubrir Galicia, que también desenfundó su arma. Ambos salieron esa noche por Valladolid tras una cena de compañeros de promoción de la Academia de Zaragoza.