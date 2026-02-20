El PP ganaría los comicios en Castilla y León pero volvería a necesitar a Vox, según el CIS de Tezanos

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco JJ GUILLÉN / EFE

El Partido Popular sería el partido más votado en Castilla y León en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, según el avance de resultados del estudio preelectoral, publicado este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el que se estima que el 33,4 % del electorado votará al Partido Popular -dos puntos más que en los comicios de 2022-; con el PSOE a poco más de un punto (32,3 %) y Vox con un 16,1 % de los apoyos (1,3 puntos menos que hace cuatro años).

Asimismo, la encuesta preelectoral estima un 5,1 % de los apoyos para IU-Movimiento Sumar, aunque la horquilla de escaños se sitúa entre cero y cuatro; un 4,9 % a UPL, que podría ganar un procurador y crecer hasta los cuatro; mientras que Por Ávila y Soria ¡Ya! tendrían posibilidad de lograr un representante en las Cortes autonómicas, no así Podemos que se queda con un 3,1 % y Se Acabó la Fiesta, con un 0,8 %.