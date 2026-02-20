El escándalo de pisos de protección en Alicante con un sinfín de sospechosos
REDACCIÓN / LA VOZ
Este entramado inmobiliario hunde la credibilidad del alcalde popular de Alicante y trastoca el inicio de mandato de Juanfran Pérez Llorca en el Consell20 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La dimisión de Carlos Mazón, pese a que mantiene su escaño en las Cortes Valencianas, apaciguó los ánimos en el PP de esta comunidad, que buscaba con Juanfran Pérez Llorca pasar página y cambiar la