El escándalo de pisos de protección en Alicante con un sinfín de sospechosos

Dos agentes de la Policía Local aguardan en la portería de las 140 viviendas de protección pública (VPP) sometidas a investigación en la Playa de San Juan donde ha iniciado este martes, poco después de las 16.30 horas, un operativo para verificar si los adjudicatarios de residen realmente en el domicilio. MORELL | EFE

La dimisión de Carlos Mazón, pese a que mantiene su escaño en las Cortes Valencianas, apaciguó los ánimos en el PP de esta comunidad, que buscaba con Juanfran Pérez Llorca pasar página y cambiar la