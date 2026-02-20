Arrestado en Valencia por maltratar a su hija de cinco años golpeándola con un cinturón

Un coche de la policía nacional en una imagen de archivo. JOSE PARDO

Un hombre de 48 años y nacionalidad paraguaya ha sido detenido en Valencia, en el barrio de Orriols, por un delito de malos tratos a su hija de cinco años, a la que presuntamente habría golpeado con el cinturón, causándole lesiones en la espalda. Fue el centro escolar al que acude la niña, que este periódico omite para preservar el anonimato de la menor, el que alertó a la Policía Nacional del caso al detectar unos hematomas sospechosos en la pequeña y relatar esta que su padre le pegaba con el cinto.

Agentes del GRUME de la Policía Nacional se hicieron cargo de las investigaciones y el pasado lunes procedieron a la detención del único progenitor vivo de la niña —la madre ya habría fallecido—, por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar.

El arrestado, que carece de antecedentes, alegó que la niña se había caído con el patinete para tratar de justificar las lesiones que presentaba en la espalda, pero los médicos descartaron dicha posibilidad. Posteriormente acabó reconociendo que le había «mostrado el cinto», pero negó que lo llegara a usar como castigo, según cuenta Las Provincias.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado una orden de alejamiento del padre respecto de la menor que le prohíbe comunicarse con ella y aproximarse tanto a su hija como al centro en el que ha sido tutelada por la Generalitat.