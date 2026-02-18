Yolanda Díaz no irá al acto de refundación de la coalición Sumar

Yolanda Díaz, este miércoles en el Congreso Eduardo Parra | EUROPA PRESS

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, ha informado de que no asistirá al acto de refundación de la alianza Sumar el próximo sábado porque, según ha dicho, «es el momento de las formaciones políticas», al tiempo que no ha desvelado si repetirá como candidata.

En una entrevista en La Sexta, ha señalado que no irá al acto de la refundación de Sumar y tampoco a la charla de este miércoles entre el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado ,y ha alegado en ambos casos el mismo motivo.

Junqueras contraprograma el acto de Rufián con un encuentro en Madrid con diputados de ERC Álvaro Soto

«Yo creo que es muy importante lo que puede fraguarse hoy en España. Es tan importante que creo que la ciudadanía necesita darle un poco de tiempo a las formaciones políticas para decidir qué es lo que quieren hacer y generar esperanza en la gente progresista», ha dicho Díaz, que no ha adelantado si estará dispuesta a repetir de candidata del nuevo proyecto de Sumar.

En el acto del sábado, los cuatro partidos del espacio Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE (Movimiento Sumar, Más Madrid, los comunes e IU) oficializarán su determinación de volver a ir juntos a las próximas elecciones generales con un nuevo proyecto que deje atrás la marca Sumar.