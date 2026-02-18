Muere una niña de seis años tras caer de un sexto piso en el centro de Salamanca

Un coche de la Policía Local de Salamanca, en una imagen de archivo Europa Press

Una menor de unos seis años murió este martes en Salamanca tras precipitarse desde un sexto piso de un edificio ubicado en la calle Valencia. El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, recibió el aviso a las 19.52 horas y de inmediato trasladó lo sucedido a los cuerpos policiales y servicios sanitarios. El suceso tuvo lugar en un edificio de la céntrica calle salmantina en un inmueble de seis plantas.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Salamanca, de la Policía Nacional y personal sanitario de Sacyl, que envió al equipo médico del cercano de salud cercano. Asimismo, se cortaron algunos accesos a la calle con el objetivo de que los efectivos pudiesen trabajar correctamente.

Los vehículos policiales hicieron un cordón en torno al lugar donde trabajaban los sanitarios, llegados del consultorio a 150 metros y en la UVI. Entre los participantes en el operativo desplegaron una sábana en torno al lugar donde había caído el cuerpo de la niña. Numerosos vecinos se reunieron en la zona alertados por la presencia policial. A pocos metros, ya en la calle, estaba la madre que tuvo que recibir atención psicológica durante todo el tiempo de intervención. Cerca de las 21.00 se confirmaba la muerte de la menor y llegaba al lugar el furgón del instituto anatómico forense, para proceder a trasladar el cuerpo de la niña fallecida.